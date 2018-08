Mehr Tomatensaft auf Swiss-Flügen

Er wird im Supermarkt oft stehen gelassen, ist über den Wolken aber sehr beliebt: Tomatensaft steht bei Flugreisenden hoch im Kurs. Die Lufthansa-Tochter Swiss bietet das Getränk deshalb ab 1. August auch auf vielen kürzeren Europastrecken in der Economy-Klasse an - aufgrund der besonders großen Beliebtheit von Tomatensaft an Bord und auf vielfachen Kundenwunsch, wie die Airline erklärt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bislang war Tomatensaft nur auf längeren Europaflügen und in der Business-Klasse zu haben.

(tmn)