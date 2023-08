Massenurlauber im Sommer Probleme von Overtourism – und wie man sie lösen kann

„They did it again – Sie haben es wieder getan“, schreibt eine Nutzerin auf der Plattform X, ehemals Twitter, unter ihren Post. Darauf zu sehen: Zwei nackte Frauen vor einem heiligen Tempel auf der Insel Bali. Zuvor wurden die sozialen Medien mit ähnlichen Fotos vor balinesischen Heiligtümern geflutet. Ein weiterer kurioser Fall: Ein kuschelndes Paar, das sich auf einem Grab auf dem Friedhof San Michele in Venedig erholt. Bilder wie solche gehen um die Welt. Gekennzeichnet sind sie in den sozialen Netzwerken mit dem Hashtag „Overtourism“ – Massentourismus. Einheimische versuchen sich seit langem zu wehren. Denn: Manche Touristen verhalten sich respektlos gegenüber ihrer Kultur, zerstören und vermüllen Landschaften, sorgen für Lärm und sind dafür verantwortlich, dass Mieten steigen – so die Vorwürfe.