Plage auf Mallorca Die Insel der Kakerlaken

„Es ist nicht verwunderlich, dass man in den aufgeheizten Straßen Mallorcas kleine braune Flecken herumlaufen sieht“, beschreibt das Inselblatt „Última Hora“ die sommerliche Invasion. Vor allem in der Dunkelheit krabbeln die Kakerlaken, die von den Biologen Schaben genannt werden, aus der Kanalisation, aus Lüftungsschächten und aus Mauerritzen. In Südeuropa findet man sie oft in Kellern oder Küchen. Für Spanier ist diese Plage kein Grund zur Aufregung, denn das Getier war schon immer da.