Sturm und Regen Wieder massive Verspätungen am Flughafen Mallorca

Eine Schlecht-Wetter-Front mit heftigen Niederschlägen und Gewitter hat für erhebliche Verspätungen am Flughafen von Mallorca gesorgt. Seit dem Nachmittag starten alle Flüge anderthalb bis zwei Stunden später als geplant. Schnelle Besserung ist nicht in Sicht. Das Wetter soll am Mittwoch noch mieser werden.