Neue Regeln auf Balearen Mallorca verbietet Alkohol auf offener Straße am Ballermann

Die Verschärfung der sogenannten Benimmregeln wurde am Freitag in Palma bekannt gegeben. Die Maßnahme wird demnach schon in den nächsten Tagen mit der Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft treten. Dann droht Urlaubern und natürlich auch Einheimischen, die zum Beispiel mit der offenen Bierdose am Strand oder auf öffentlichen Grund erwischt werden, ein Bußgeld zwischen 500 und 1500 Euro.