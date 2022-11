Bauvorhaben auf Mallorca : Palma soll durch Straßenbahn mit Flughafen verbunden werden

Palma de Mallorca Der Deutschen liebste Urlaubsinsel bekommt eine verkehrstechnische Entlastung: Die Fahrt vom Flughafen Mallorcas in die Hauptstadt Palma soll durch eine neue Straßenbahnlinie bequemer und umweltfreundlicher werden.

Am Donnerstag unterzeichneten Regionalregierungschefin Francina Armengol und Spaniens Transport-Ministerin Raquel Sánchez eine Vereinbarung über einen Zuschuss des Zentralstaats in Höhe von 185 Millionen Euro für die „Trambadía“, was so viel wie Tram an der Bucht bedeutet.