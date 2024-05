Neue Regeln auf Balearen Mallorca verbietet Alkohol auf offener Straße am Ballermann

Am Ballermann auf Mallorca darf man künftig weder auf offener Straße noch am Strand Alkohol trinken. Das Verbot gab die Regionalregierung der Balearen am Freitag in Palma bekannt. Es gilt nicht nur für die Playa de Palma, sondern auch für weitere Party-Zonen auf Mallorca und auf Ibiza, in denen der sogenannte Sauftourismus trotz verschiedener Maßnahmen zuletzt immer schlimmer geworden war.