Schutzzonen im Meer Wo man auf Mallorca tauchen darf – und wo nicht

Dabei ist es gar nicht so einfach zu wissen, wo die Grenzen der jeweiligen Schutzzone eigentlich verlaufen. Man muss sich dafür nämlich an die Markierungssäulen halten, die zu ebendiesem Zweck an der Küste installiert wurden. Da­bei handelt es sich um runde, weiße, mehrere Meter hohe, weithin sichtbare Betonpfeiler. Gut zu sehen sind diese Pfeiler zum Beispiel in der Urbanisation Santa Ponça am Malgrats-Mirador, sowie an der Maioris-Küste von Llucmajor.