Sommer, Sonne, Sprachunterricht Spanisch lernen im Mallorca-Urlaub

Die Wünsche der Schülerinnen und Schüler haben sich in den vergangenen Jahren verändert“, meint Natalia Poma. „Früher wollten die Leute eher das typische Urlauber-Vokabular lernen. Heute wollen sie mehr: sich integrieren, etwas erleben, mit den Menschen ins Gespräch kommen oder auch mit einem Immobilienmakler verhandeln können“, sagt sie. „Und nach dem Hauskauf vielleicht mit den Handwerkern.“ Poma weiß, wovon sie spricht. Die geborene Argentinierin hat lange in Hamburg gelebt und betreibt seit über 20 Jahren die Sprachschule Die Akademie in Palmas Altstadt. Die Zeiten, in denen Deutsche nach Mallorca auswandern und auch nach zehn Jahren auf der Insel kein Wort Spanisch sprechen, seien eigentlich vorbei. Es gebe viel mehr Interesse, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und etwas über die Kultur und Lebensweise zu erfahren. Das gelte nicht nur für Mallorca. „Manche wollen zum Beispiel nach Mexiko, nach Peru oder auf die Galapagos-Inseln reisen und machen vorher einen Sprachkurs bei uns in der Schule.“ Um das Gelernte gleich in der Praxis anzuwenden, vermittelt die Schule auch spanischsprachige Gastfamilien, in denen neben der Unterkunft auch das Frühstück inklusive ist. Da die Zahl der Gastfamilien allerdings begrenzt ist, lohnt es sich in dem Fall, möglichst früh zu buchen: www.dieakademie.com