Sa Dragonera besitzt eine spannende Geschichte Der schlafende Drache vor Mallorca

Sa Dragonera, die Dracheninsel. Von oben betrachtet sieht sie tatsächlich aus wie ein im Meer ruhender Drache. Zudem leben in unberührter Natur kleine Eidechsen, die an Mini-Dinosaurier erinnern und nur dort heimisch sind. Passt irgendwie alles zu einer Dracheninsel und dem spanischen Namen. Übersetzt bedeutet „sa dragonera“ allerdings genaugenommen „Drachenbaum“, was irreführend ist, denn das klassische Gewächs kommt auf der Insel nicht vor, und wenn, dann nur in marginaler Häufigkeit. Wer Natur in ihrer reinsten Form liebt und erleben möchte, ist auf Sa Dragonera genau richtig. Das macht das kleine Eiland rund 800 Meter vor der Ostküste Mallorcas auch und gerade für Kinder zu einer lohnenswerten und spannenden Station für einen Tagesausflug. In diesem Fall ist sogar auch schon der Weg ein Ziel.