Mallorca ohne Auto Wandern zur einsamen Bucht von Estellencs

Bei dieser Tour ist der Startpunkt die Estació Intermodal in Palma. Vielleicht haben Sie vor der Busfahrt sogar Lust auf ein kleines Frühstück? Der Mercat de l‘Olivar ist nicht weit und bietet große Auswahl. Anschließend steigen wir in den Bus L202 in Richtung Estellencs. Für die 55-minütige Busfahrt empfehlen wir Ihnen einen Fensterplatz auf der rechten Seite und vielleicht einen spannenden Podcast, den man während der Fahrt beim verträumten Schauen aus dem Fenster per Kopfhörer hören kann. Sind Sie zu zweit unterwegs? Eine technische Lösung fürs gemeinsame Hören per Kopfhörer kann den Busreisespaß erhöhen.