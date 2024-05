Mallorca ohne Auto Mit dem Bus zu den Tramuntana-Dörfern

So auch diese Tour, die bestenfalls an einem Samstagmorgen in Palma beginnt. Steigen Sie in der Estació Intermodal in die Linie L202, dessen Fahrplan Sie sich für den ganzen Tag als PDF-Datei auf der Website www.tib.org herunterladen sollten. Der rotgelbe Bus, der an Wochenenden etwa alle 90 Minuten verkehrt (an Werktagen etwas häufiger), bringt Sie in 25 Minuten Fahrtzeit bis ins Dorf Esporles. Sofern Sie kein Mallorca-Resident sind und daher über eine Targeta Intermodal verfügen, empfehlen wir Ihnen, das Busticket beim Fahrer mit einer kontaktlosen Geldkarte zu bezahlen. Diese wird beim Ein- und Aussteigen über das Lesegerät gezogen. Das ist billiger als mit Bargeld. Preiswerter wird es, wenn man mit derselben Karte für mehrere – bis zu fünf – Personen bezahlt. Dann wird automatisch ein Gruppenrabatt berechnet.