Mallorca ohne Auto Marktbummel und Strand-Picknick im ruhigen Norden

Nach einer herrlichen Aussicht über die Bucht beginnt der letzte kleine und etwas mühseligere Abstieg in die Felsen-Badebucht, die sich ausschließlich zu Fuß erreichen lässt und deshalb selbst in der Sommersaison selten überfüllt ist. In der Bucht können wir ausgie­big baden und unser Mittagessen-Picknick verzehren. Anschließend geht es entweder denselben ausgeschilderten Weg zurück. Oder Sie folgen den Einheimischen, die auf dem Rückweg meistens eine alternative Wander­route gehen, die nur mit Steinmännchen aus­gewiesen ist. Zurück in Port de Pollença stei­gen Sie an derselben Haltestelle wieder in die Linie 301, diesmal in Richtung Palma, wo sie die Estació Intermodal nach etwa 80 Minuten Fahrt erreichen.