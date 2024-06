Massentourismus ade Sechs Geheimtipps für den Mallorca-Urlaub

Welcher Prunk sich hinter den hohen, unscheinbaren Mauern dieses historischen Wohnhauses verbirgt, ahnt nicht, wer zufällig durch den Carrer de Can Savellà schlendert. Erst der enorme Innenhof und die breite Treppe, die ins Obergeschoss führt, lassen vermuten, dass hier einst Angehörige der wohlhabenden mallorquinischen Oberschicht lebten. Und wenn sich dann die überdimensionierte Holztür öffnet und den Weg in den Wohnbereich freigibt, ist es, als tauche man ein in eine längst vergangene Zeit. „Es gibt keinen anderen so gut erhaltenen Adelspalast in Palma“, sagt Pedro de Montaner, Graf von Zavellá, dessen Familie das Haus seit 21 Generationen besitzt. Tatsächlich gibt es in der Altstadt zwar noch reichlich historische Gebäude, in ursprünglichem Zustand aber ist kaum noch etwas. Viele der einst zahlreichen Wohnhäuser der Inselaristokratie sind in den vergangenen Jahren verkauft und zu sogenannten Boutique-Hotels umgebaut worden. „Das geht nicht, ohne ihren ursprünglichen Charakter zu zerstören“, sagt de Montaner.