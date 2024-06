Dauerbrenner Ballermann Sauftourismus auf Mallorca – hilft ein neues Image?

Findet man am „Lieblingsstrand der Deutschen“ zwar noch immer Zwei- und Drei-Sterne-Hotels, kümmert man sich seit mittlerweile zehn Jahren in großem Stil um die Bedürfnisse von Urlaubern mit einem höheren Anspruch an ihren Aufenthalt auf der Baleareninsel. Die Initiative „Palma Beach“, angelehnt an den international bekannten Strand des amerikanischen Miami Beach in Florida, versteht sich als Qualitätsoffensive, die der Playa de Palma einen völlig neuen Ruf verschaffen will. Was mit Beginn des Massentourismus auf Mallorca vor einem halben Jahrhundert mehr und mehr als Feiermeile auch über deutsche Urlaubskataloge hinaus berühmt und berüchtigt wurde, soll in Zukunft die nachhaltigste Urlaubsregion Europas werden.