Beliebte historische Eisenbahn Mit dem „roten Blitz“ Mallorca erkunden

Der Bahnhof des Tren de Sóller, die Station der Sóllerbahn, versprüht auch nach mehr als 110 Jahren Lebendigkeit und besitzt eine entscheidende Bedeutung für den Personenverkehr auf der Insel. Denn das, was nach außen hin antik anmutet, ist bis heute in Betrieb. Dabei bildet das Bahnhofsgebäude lediglich die Bühne für ein großes Eisenbahnschauspiel, das am dahinterliegenden Bahnsteig beginnt. Hier stehen sie, die Züge der Sóllerbahn, die gerne auch „Roter Blitz“ genannt wird. Personenwaggons aus lackiertem Holz, mit Sprossenfenstern, vergoldeten Leuchtern und Sitzen aus Metall und in Leder warten auf ihre Fahrgäste. Die erste Klasse besitzt übrigens Sofas – man bleibt dem Stil treu. Ein Stück Belle Époque inmitten der modernen, schnelllebigen Welt aus Digitalanspruch und Computerwahn. An diesem Morgen sind wir zeitig am Bahnhof, um in unseren Zug nach Sóller einzustei­gen. Während die Waggons am Bahnsteig ruhen, herrscht im Umfeld geschäftiges Treiben. Die Lokomotive wird angekoppelt. Nicht heimlich, still und leise, sondern begleitet von Pfiffen der Lok und Fanfarenstößen der Bahnmitarbeiter.