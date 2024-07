Auf zum Shopping! Die besten Wochenmärkte auf Mallorca

Artàs Markt bietet gleich zwei Attraktio­nen, die andere so nicht haben: einen eigenen Kunsthandwerksmarkt und eine vor nicht langer Zeit komplett renovierte Markthalle für Obst, Gemüse und alles Essbare. Also auf in den Nordosten! Das hübsche Städtchen Artà ist doch immer einen Ausflug wert, zumal es unter eingefleischten Marktpilgern heißt, dieses sei wohl der schönste Markt der Insel, der in den letzten Jahren immens gewachsen ist. Das macht wohl auch sein attraktives Umfeld aus, die Gässchen, der große Hauptplatz und das separate Areal für das Kunsthandwerk. Dazu die schönen Terrassen der zahlreichen Cafés und kleinen Restaurants, von wo sich so hervorragend das Marktgetümmel erleben und den Straßenmusikern lauschen lässt – oder als Alternative, für den, der ein bisschen Ruhe sucht, die lauschigen Innenhöfe der Cafeterias. Der kleine Kunsthandwerksmarkt im Zentrum, der sich mit mindestens 20 Ständen rund um die örtliche Bibliothek und das kleine Kulturzentrum Na Batlessa konzentriert, ist ein Epizentrum der Kreativität. Hier findet, wer das Originelle sucht, mallorquinische Designermode, Handgestricktes, Geknüpftes oder Genähtes wie auch Kunsthandwerk aus fernen Ländern wie Afrika oder Indien. Die Preise sind nicht gerade günstig, doch die kostbaren Handwerksarbeiten sind es wert! Auffallend filigran ist der Schmuck in Form von zarten Perlen- und Silberkreationen des Mallorquiners Farru Urquilo. Oder auch die Korbwaren von Aina Pistola, die alles alleine selbst herstellt und seit Jahren eine Institution auf dem Markt ist. Inmitten ihrer geflochtenen Körbe und Taschen in allen Größen und Formen ist sie nicht zu übersehen. Schließlich ist Artà (und das Nachbardorf Capdepera) für seine Korbwaren bekannt. Die „Llatra“ ist eine Flechtkunst aus den Blättern der Zwergpalme, die bis heute traditionell von Frauen ausgeführt und von Generation zu Generation weitergegeben wird. Folglich ist das Angebot an Flechtwerk – insbesondere der Taschen und Körbe in allen Größen und Formen – hier besonders innovativ, vielfältig und originell. Doch das könnte man auch von der mediterranen Mode, den Gold- und Silberschmiedearbeiten, der originellen, handgetöpferten Keramik und vielen weiteren hübschen Dingen sagen. Um noch einmal auf die moderne Markthalle zurückzukommen: Übersehen Sie sie nicht, sie ist definitiv einen Besuch wert. Der „Mercat Municipal“ liegt etwas versteckt in der nördlichen Ecke an der Plaça del Conqueridor. Der Markt in Artà erstreckt sich über die Fußgängerzone und die Plaça Conqueridor. Begrenzte Parkmöglichkeiten in den Seitengassen oder auf dem Gemeindeparkplatz von Artà in der Carrer de l'Argentina. Öffnungszeiten: di 9 – 14 Uhr