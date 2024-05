Wellness auf der Urlaubsinsel Das sind die besten Spas auf Mallorca

Can Cera Beeindruckend ist das Hotel „Can Cera“ der IT-Kette in der Altstadt von Palma. Eingerichtet in einem historischen Herrenhaus, handelt es sich um ein exklusives „Adults-only“-Hotel in Fünf-Sterne-Qualität. Selbstverständlich hält bei so viel Prunk auch der Wellness- und Spa-Bereich mit. Der Erholungsbereich ist liebevoll und modern ausgestattet und bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Erholung und zur Regeneration. Beim Sonnenbaden haben die Gäste einen einzigartigen Ausblick auf die Altstadt von Palma. Im Schönheits- und Wellnessraum werden eine Vielzahl von Gesichts- und Körperbehandlungen angeboten. Dabei wendet das professionelle Team modernste Technologien und ausschließlich Naturprodukte der spanischen Marke Seaskin an. Der Spa bietet in ruhigem Ambiente eine Finnische Sauna, einen Hammam und einen Whirlpool. www.cancerahotel.com