Urlaub 2024 Geheimtipps: Das sind die abgelegensten Strände auf Mallorca

Coll Baix

Am Strand von Coll Baix kommt es vor, dass man nur ein paar wilden Ziegen begegnet. Die strecken einem dann neugierig die Nasen entgegen, in der Hoffnung auf etwas Essbares. Die Kiesbucht befindet sich auf der La-Victòria-Halbinsel bei Alcúdia ganz im Norden der Insel und ist nicht ganz leicht zugänglich, was dazu führt, dass man dort selbst im Hochsommer problemlos noch eine ruhige Ecke findet. Der Weg durch den schattigen Kiefernwald ist bis zum Museum Sa Bassa Blanca ausgeschildert, von da an wird die Straße immer holpriger. Auf dem letzten Stück ab der Wanderhütte Coll Baix wird es dann etwas abenteuerlich: Auf einem schmalen Pfad geht es immer steiler über Stock und Stein hinunter an die Küste. Hier sollte man trittsicher sein und feste Schuhe dabeihaben.