Einsame Buchten und Strände Das sind die abgelegensten Strände auf Mallorca

Wenn die Badesaison auf Mallorca im Juni so richtig losgeht, die Schulferien beginnen und die Wassertemperaturen endlich auf ein erträgliches Niveau gestiegen sind, dann zieht es tagtäglich unzählige Urlauber und Einheimische an die Strände der Insel. Die Auswahl ist groß, schließlich sind es mehr als 220 an der Zahl. Während an den allermeisten Stränden jedoch stets großer Trubel herrscht und man häufig kaum noch einen Platz findet, um sein Handtuch auszubreiten, gibt es eine ganze Reihe von versteckten Buchten und Stränden, die viel weniger überlaufen sind. Man muss allerdings bereit sein, Anstrengungen auf sich zu nehmen und ein Stück zu Fuß zu laufen.