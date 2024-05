Süßes und Salziges frisch aus dem Ofen Das naschen die Mallorquiner zwischendurch

Coca de patata Die Coca de patata – man könnte sie mit Kartoffelküchlein übersetzen – entstammt ursprünglich der Backkunst aus Valldemossa, ist heutzutage aber so gut wie in jeder Bäckerei und jedem Café der Insel zu finden. Das dicke, runde Gebäck ist in seinem Aussehen einem Berliner nicht unähnlich, besteht aber, wie der Name schon sagt, in erster Linie aus Kartoffelmehl, dem Hefe, Schmalz und Zucker beigemischt werden. In den kalten Jahreszeiten wird das süße Kartoffelbrötchen gerne in eine Tasse dickflüssige, heiße Schokolade getunkt. An den weihnachtlichen Feiertagen wird das Kartoffelküchlein mit Anis verfeinert und heißt dann Coca de anís. Doch auch bei heißen Temperaturen schmeckt es vorzüglich als Frühstücksbrötchen. Mit etwas Puderzucker bestreut, kommt es erstaunlich zart und fluffig daher.