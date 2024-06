Tipps für Familien 15 Aktivitäten mit Kindern auf Mallorca

Mallorca ist in Sachen Familienprogramm und entsprechender Angebote längst volljährig geworden. Kleine Wasserrutschen und Bespaßung am Pool, Discoabende mit und ohne Betreuung sowie Aktiv-Workshops in den Hotels begeistern zwar, zwischendurch brauchen Kinder und Jugendliche aber auch weitere Anreize. Urlaub stellt für Kids und Teens eine Zeit des Erlebens und der Erlebnisse dar. Getreu dem Motto: „Alltag war gestern, heute starten wir durch“. Tatsächlich lässt sich auf der Insel als Familie mit Kids prächtig durchstarten. Ein Überblick, wie das gelingen kann: