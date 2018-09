Mallorca: Fäkalien im Meer vor Palma - Abwasserprobleme auf Balearen-Insel

Düsseldorf/Palma Seit Sonntag treiben Fäkalien an der Küste Mallorcas im Meer. Schon achtmal in einem Monat mussten deshalb Strände gesperrt werden.

Mit den Füßen im Wasser den Strand entlang laufen und das warme Wetter genießen, so oder so ähnlich stellt man sich den Urlaub auf Mallorca vor. Zumindest an den Stränden nahe der Hauptstadt Palma sieht es derzeit jedoch ganz anders aus: Kot und Klopapier treiben dort im Wasser. Zu sehen ist das auf einem am Donnerstag veröffentlichten Video des spanischen Nachrichtenportals „Cronica Balear“. Laut den Kommentaren unter dem Text roch das Meer zudem nach Urin. Seit Sonntag sind die Strände „Can Pere Antoni“ und „Ciutat Jardi“ deshalb gesperrt, das berichtet das „Mallorca Magazin“. Zum Fäkal-Fiasko kam es nicht zum ersten Mal. Bereits achtmal in etwas mehr als einem Monat mussten Badegäste diesen Anblick an den Stränden ertragen.