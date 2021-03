Debatte um Urlaub in der Pandemie : Deutsche Airlines wollen Mallorca-Rückkehrer selbst testen

Debatte um Urlaub in der Pandemie

Berlin Einem Medienbericht zufolge wollen Lufthansa, Eurowings, Condor und Tui Rückkehrer von Mallorca noch auf der Insel testen. Wo genau auf der Insel die Tests stattfinden sollen ist aber noch unklar.

Das berichtete die „Bild“-Zeitung am Montagabend. Der Deutschen Presse-Agentur wurde dies in Regierungskreisen bestätigt. Die Zeitung nannte die Fluggesellschaften Tui, Condor, Eurowings und Lufthansa, die noch auf der Insel testen wollten. Es werde nun nach Örtlichkeiten gesucht, es gehe um bis zu 40.000 Rückkehrer zu Ostern. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) habe sich in den vergangenen Stunden massiv dafür eingesetzt, dass die Fluggesellschaften testen.