Hai-Sichtung vor Mallorcas Küste Warum Forscher erfreut sind und Urlauber glücklich sein sollten

Madrid/Palma · Die Vorstellung, dass vor den Küsten Mallorcas Haie unterwegs sind, ist vielen Badegästen nicht ganz geheuer. Erst vor wenigen Tagen wurde am bekannten südlichen Mallorca-Strand Cala Llombards in Ufernähe ein Blauhai gesichtet, was nicht wenige Inselurlauber beunruhigte. Doch besteht wirklich Grund zur Sorge?

20.04.2023, 15:26 Uhr

Von Ralph Schulze