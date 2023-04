Aufregung auf Mallorca Hai am Strand gesichtet – Experte gibt wichtigen Hinweis

Meeresforscher betonen, dass sich Mallorca-Urlauber wegen der Haie keine Sorgen machen müssen. Im gesamten westlichen Mittelmeer sei bisher kein einziger Hai-Angriff auf Badegäste registriert worden. Jene wenigen Haie, die in Ausnahmefällen in Strandnähe gesichtet werden, seien meist kranke oder verletzte Tiere. Manchmal werden auch, wie zuletzt vor einigen Monaten am südöstlichen Strand des Ortes Andratx, tote Haie angetrieben.