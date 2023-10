Wohnungsnot auf Baleareninsel Mallorca plant Aufweichung des Denkmalschutzes

Veränderungen an Palmas historischen Stadtpalästen und anderen denkmalgeschützten Häusern auf den Balearen waren bisher absolut tabu. Doch angesichts der Wohnungsnot will die neue konservative Regierung unter der Volkspartei PP nun genau das zulassen, wie die „Mallorca-Zeitung“ berichtet. So sollen unter Denkmalschutz stehende Gebäude künftig aufgestockt oder in mehrere Wohneinheiten aufgeteilt werden können. Ebenso soll es möglich sein, etwa kommerziell genutzte Untergeschosse in Apartments umzuwandeln, so das neue Dekret gegen Wohnungsnot, das Denkmalschützer auf den Plan ruft.