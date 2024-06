Auf dem Ballermann Deutscher auf Mallorca angegriffen – Türsteher festgenommen

Zwei Türsteher des Lokals Bierkönig am Ballermann auf Mallorca sollen einen deutschen Urlauber zusammengeschlagen haben und sind festgenommen worden. Das Opfer aus Köln habe bei der Polizei ausgesagt, dass einer der Türsteher in der Nacht zu Mittwoch seiner Freundin an den Po gefasst habe, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Als der Deutsche den Türsteher zur Rede stellte, hätten ihn mehrere von dessen Kollegen eingekreist und angegriffen. Die Türsteher hätten diese Darstellung zurückgewiesen. Der Deutsche habe vielmehr sie angegriffen.