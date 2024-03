Malaysia Cool. Hot. Cold

Obwohl er täglich hier oben zu tun hat, sieht sich selbst General Manager Kaeflein aus dem Badischen niemals satt an den 452 Meter hohen Silbernadeln mit der 58 Meter langen Himmelsbrücke in 170 Metern Höhe, „denn je nach Wetter, Wolken, Sonnenstand und Lichteinfall schauen sie jeden Tag anders aus.“ Ein Phänomen, dass seine Gäste aus der Heimat im Zeitraffer wenig später selbst erleben. Innerhalb einer Stunde erst Abendrot, dann Dramahimmel, dann Gewitter plus Wolkenbruch, dann finales Sonnengleißen auf den Wolkenkratzerfronten. Und pünktlich zur Blauen Stunde, als sich der Himmel tief purpur färbt, gehen überall die Lichter an. Immer mehr, von Minute zu Minute. Bis die Türme am Ende voll illuminiert erstrahlen und die Wasserfontänen tief unten im Parkbassin farbenfroh tanzen. „Und das ist heute nur die Alltagsshow“, wirft Daniel Kaeflein in die faszinierte Runde, „an Feiertagen sieht das nochmal um Klassen festlicher aus.“