Reise : Freiburg weltweit unter Top Drei bei „Lonely Planet“-Tipps für 2022

Der Rathausplatz in Freiburg (Baden-Württemberg). Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

London/Freiburg Wohin soll die Reise im Jahr 2022 gehen? Mit einer weltweiten Rangliste veröffentlicht „Lonely Planet“ die heißesten Reisetipps der Welt. Auch Deutschland ist dabei - mit Freiburg als Öko-Metropole.

Im neuen Buch „Lonely Planets Best in Travel 2022“ gehört Freiburg im Breisgau zu den Top-Städten. Sie liegt wegen ihrer „beneidenswert hohen Lebensqualität“ auf Platz drei. Spitzenreiter wurde Neuseelands größte Stadt Auckland, die mit ihrer blühenden Kulturszene beeindruckte, auf Platz Zwei landete Taipeh in Taiwan.