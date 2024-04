Peru Leben auf schwimmenden Inseln

Der See bot alles, was sie zum Leben brauchten, vor allem einen großen Fischreichtum. Es gibt zwar Inseln im See, doch auch dort waren die Uros nicht sicher. So nutzten sie einen weiteren Rohstoff, der reichlich vorhanden ist: Totora-Schilf. Diese spezielle Binsenart ist vielseitig verwendbar. Die Uros lernten, daraus schwimmende Inseln zu basteln. Und so konnten sie ihre Kultur unabhängig und frei von Unterjochung leben und weiterentwickeln. Sie haben ihre eigene Sprache bis heute erhalten, eine Form der in Peru und Bolivien verbreiteten Aimara-Sprache.