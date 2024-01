Marokko Lawrence lässt grüßen

„In Marokko weiß jedes Kind, dass siebenmal nach Moulay Idris pilgern genauso große Bedeutung hat wie eine Hadsch nach Mekka“, sagt Jalila in ihrer Backstube in Marrakeschs Medina und schiebt Fekkas-Rohlinge in den Ofen. Schon früh am Morgen knetet die 30-Jährige den ersten Teig für das Gebäck aus Mandeln, Sesam und Orangenblütenwasser. Im Souk der schönsten Königsstadt des Landes ist es dann noch still. Doch schon ein paar Stunden später preisen Schuster bunte Babouches an, die marokkanischen Lederpantoffeln, Lampenbauer stellen wellenförmige Hennaleuchten in die verwinkelten Gassen und Gerber rufen sich Anweisungen aus ihren Farbtrögen zu – ein Spektakel aus Tausendundeiner Nacht. Einheimische und Besucher lieben es, lauschen auf dem Djema el Fna, dem berühmten Platz der Geköpften, den Gnawa-Musikern bei ihren Trommelklängen, bestaunen die Schlangenbeschwörer wie sie ihren Schuppenechsen zuflöten, und gönnen sich für ein paar Dirham eine Erfrischung von einem der Wasserträger in ihrer prächtigen Montur. „In den nächsten Jahren soll unsere Medina modernisiert werden“, sagt Jalila weiter. Die Stadtverwaltung plant, 4000 Fassaden instand zu setzen, es soll mehr Beleuchtung und Holzdächer für die Souks geben, 60 Altstadttore will man renovieren. König Mohammed VI. hat dafür bereits umgerechnet rund 44 Millionen Euro freigegeben. „Wir können es gebrauchen“, ergänzt die Bäckerin, rückt ihr Kopftuch zurecht und stapelt die fertigen Fekkas in hübschen Türmchen in die Auslage.