„Lonely Planet“-Ranking Das sind Europas schönste Strände 2024

Wer Traumstrände besuchen will, muss nicht unbedingt um die halbe Welt fliegen. Auch in Europa gibt es jede Menge sehenswerte Küstenabschnitte. 30 der besten Strände weltweit liegen laut „Lonely Planet“ in Europa. Einer von ihnen ist der Plage de Palombaggia, Porto-Vecchio auf Korsika. Glasklares Wasser und feiner Sand sorgen für Karibik-Flair in Frankreich.