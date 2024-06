Sommerurlaub 2024 Diese Last-Minute-Angebote gibt es für FTI-Betroffene

Laut Tui gibt es gute Angebote auf Mallorca, in Tunesien und in Bulgarien. Durch die Insolvenz der FTI werde es allerdings kurzfristig auch zu attraktiven Konditionen in der Türkei und Ägypten kommen, teilte ein Sprecher mit. „Dies waren die beiden wichtigsten Märkte der FTI, und daher werden auch wir als Tui dort jetzt neue Angebote mit den Hoteliers und Airlines zusammenstellen.“