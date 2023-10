Laos Buddhas stiller Fluss

Erst als in Osteuropa die Diktaturen kollabierten, als sich selbst bei den kommunistisch gebliebenen Nachbarn China und Vietnam die Wirtschaft den Märkten öffnete, suchte auch Laos den Anschluss an die Welt. Zwar werden noch immer am Straßenrand knusprige Baguettes verkauft, ein Erbe aus der Franzosenzeit. Alte Männer hocken vor den Bistros und verklären bei einem Pastis die Vergangenheit, während eine neue Zeit an ihnen vorüber rollt, mit japanischen Kleinwagen, mit Handys und Fernsehan­tennen über fast jeder Hütte. Der Mekong aber ist jener ruhige Fluss geblieben, von dem Reisende schon vor 100 Jahren geschwärmt haben.