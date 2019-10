Tipp 6 für Peru-Reisen: Das richtige Zahlungsmittel

Der peruanische Sol (PEN) gilt in Peru als offizielles Zahlungsmittel. Viele Banken betreiben Geldautomaten, an denen mit gängigen Kreditkarten Bargeld abgehoben werden kann. In den größeren Städten wie Lima, Cusco und Arequipa ist das gewöhnlich kein Problem. In manchen Teilen des Landes kann auch mit amerikanischem US-Dollar bezahlt werden, wobei diese unbeschädigt sein sollten.