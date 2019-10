Info 1 zum Wetter in Peru: Landeskunde Peru ist das drittgrößte Land in Südamerika. Im Vergleich zur Bundesrepublik Deutschland ist Peru mehr als dreieinhalb Mal so groß. Der Norden des Landes grenzt an Ecuador und Kolumbien, der Osten an Brasilien und Bolivien und der Süden des Landes an Chile. Der Pazifische Ozean schließt sich im Westen Perus an.