Tipp 7 zu Geld & Währung für Peru: Geld abheben am Geldautomaten Wer Bargeld in Peru braucht, dem bleibt der Weg zum Geldautomaten nicht erspart. Oftmals fällt beim Geld abheben per Kreditkarte oder EC-Karte eine prozentuale Gebühr an. In Peru liegt diese Gebühr je nach Kreditinstitut zwischen 1 und 4 Prozent. Beim Geld abheben am Geldautomaten sollte berücksichtigt werden, dass die Banken Interbank, Globalnet und BBVA Continental Bank zusätzlich eine Nutzungsgebühr in Höhe von 2 Euro veranschlagen.