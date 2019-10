Tipp 1 zu den schönsten Stränden Perus: Die beste Reisezeit für den Badeurlaub

Der peruanische Sommer, also im Zeitraum von Dezember bis März, ist wohl die beste Reisezeit für einen erholsamen Urlaub an der Küste von Peru. In dieser Zeit wird an der Pazifikküste zwischen von Cabo Blanco über Máncora und Punta Sal bis Zorritos die Badesaison eingeläutet.