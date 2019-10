Reisetipp 8 für Peru: Worauf man in Städten achten sollte?

Überfälle, Diebstähle, Entführungen und Vergewaltigungen. Ja, das Risiko, Opfer von (Gewalt-)Verbrechen zu werden, ist in Peru gegeben. Wer sich aber an ein paar Verhaltensregeln hält und den gesunden Menschenverstand nutzt, kann den Gefahren gut aus dem Weg gehen. Am Abend sollten Reisende nicht alleine unterwegs sein. Unbeleuchtete Ecken sollten grundsätzlich gemieden werden. Taxis sollten nicht von der Straße genommen werden. Die sogenannten Elendsviertel sollten von Reisenden nicht betreten werden. Ratsam ist, dass Wertgegenstände nicht zur Schau gestellt werden.