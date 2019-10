Tipp 2 zum Visum für Peru: Visum für Peru Wer als Tourist einen deutschen Reisepass besitzt, braucht für die Einreise nach Peru kein Visum bei der Botschaft oder beim Konsulat der Republik Peru beantragen. Das Touristenvisum wird am internationalen Flughafen in Lima oder über Landwege an den Grenzstationen von den Grenzbeamten vergeben. Reisende, die aus geschäftlichen Gründen, des Studiums oder Arbeitens wegen nach Peru reisen, müssen hingegen ein entsprechendes Visum beantragen.