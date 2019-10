Tipp 5 - Beste Reisezeit für Peru: Unterwegs in der Bergwelt der Anden In den Anden erreichen die Temperaturen im peruanischen Winter, also in der Trockenzeit zwischen Mai und September, durchschnittlich 20 Grad Celsius. In der Nacht können diese sogar bis unter null Grad Celsius fallen. Die Trockenzeit in den Anden von Peru ist die beste Reisezeit, um die das Land zu erkunden.