Badeurlaub am Pazifik : Die schönsten Strände Perus: Sonne, Sand und Meer satt

Peru eignet sich nicht nur wegen der Landschaft oder Kultur für eine Reise nach Südamerika. Das drittgrößte Land des gesamten Subkontinents lockt auch mit traumhaften Stränden am Pazifischen Ozean.

Natürlich übt die Ruinenstadt Machu Picchu in den peruanischen Anden auf viele Touristen eine große Anziehungskraft aus. Fast 6000 Besucher pilgern täglich in die historische Stätte, um die meisterliche Baukunst der Inkas in einer Höhe von mehr als 2400 Metern über dem Meer zu bestaunen. Doch "Peru ist alles und noch etwas mehr", wie ein altes Sprichwort besagt. Und das trifft auf das südamerikanische Land ohne Zweifel zu. Peru fasziniert mit einer einzigartigen Vielfalt an Landschaften. Es verzaubert mit einer artenreichen Tier- und Pflanzenwelt und erzählt spannende Geschichten über eine prächtige und reiche Kultur. Darüber hinaus lädt eine Reise nach Peru mit traumhaften Stränden und Lagunen zum Baden und Relaxen ein.

Die Reise startet in Lima

Peru ist ein faszinierendes Land und, gleich wie die eigenen Vorlieben aussehen mögen, Ausgangspunkt für die meisten Touren durch Peru ist die Hauptstadt Lima. Die Millionen-Metropole des südamerikanischen Anden-Staates eignet sich optimal, um sich mit dem reichen kulturellen Erbe und der peruanischen Bevölkerung vertraut zu machen. Häufig hört man über Lima nicht viel Gutes - die Stadt sei laut, chaotisch und schmutzig. Das mag auch auf viele der Stadtviertel zu treffen. Dennoch wartet die peruanische Stadt Lima mit reizvollen Ecken auf, die Südamerika-Reisende unbedingt gesehen haben sollten. Dazu zählen neben der historischen Altstadt Limas auch die Stadtteile Barranco, Miraflores und San Isidro. Während Limas Altstadt mit prachtvollen Bauten aus der Kolonialzeit begeistert, locken die modernen Viertel mit einem entspannten, südamerikanischen Lebensgefühl. Coole Bars, angesagte Restaurants, einladende Cafés und elegante Boutiquen reihen sich hier wie eine Perlenkette aneinander. Etwas ruhiger und entspannter geht es indes an der Strandpromenade zu.

Wer in die Fluten des Pazifischen Ozeans eintauchen möchte, sollte einen Abstecher zu den Stränden in und um Lima machen. So liegen unmittelbar an der Küste der Stadt Lima, zwischen den Stadtvierteln Miraflores und Chorillos, verschiedene Strände, unter anderem die Stadtstrände Waikiki, Makaha und La Herradura. Besonders beliebt sind allerdings die Strände um Punta Hermosa, San Bartolo und Punta Rocas, die nur wenige Kilometer südlich von Lima entfernt liegen. Wer dazu bereit ist, längere Fahrten mit dem Auto in Kauf zu nehmen, kann auch den schönen Sandstrand bei Cerro Azul besuchen.

Eine Reise durch Peru ist so abwechslungsreich und vielfältig, dass Südamerika-Fans sowohl im Norden als auch im Süden des Landes wirklich reichlich viele Attraktionen geboten werden - landschaftlich, kulturell und historisch. Um zur Ruhe zu kommen und die gesammelten Eindrücke wirken zu lassen, lohnt sich zum Ausklang einer jeden Rundreise ein Badeurlaub an der Küste Perus. Die Suche nach wunderschönen Stränden sollte angesichts der großen Auswahl kein Problem darstellen - sowohl im Norden als auch im Süden des Landes gibt es traumhafte Sandstrände.

Welchen Strand sollte man im Norden von Peru besuchen?

Gute Möglichkeiten für einen Strandurlaub bietet die Pazifikküste im Norden von Peru. Vor allem die Küste von Cabo Blanco über Máncora und Punta Sal bis Zorritos gilt unter Reisenden als ideale Destination für ein paar erholende Tage am Meer. Immerhin gibt es entlang des Küstenabschnitts palmengesäumte Sandstrände, naturbelassene Buchten und türkisblaues Meer. Darüber hinaus ist die Küste im Norden von Peru bei Surfern äußerst beliebt. Hier finden Wellenreiter optimale Surfbedingungen vor, um die perfekte Welle zu erwischen. Übrigens: Die perfekte Welle lässt sich hier das ganze Jahr über reiten.

Peru-Reisende, die Ruhe und Entspannung an den nördlichen Stränden Perus suchen, sollten sich einen Platz am weißen Sandstrand Los Óreganos sichern. Dieser peruanische Traumstrand erinnert an die malerischen Strände in der Karibik und liegt nur ein paar Kilometer vom Strand Máncora entfernt. Máncora selbst ist ebenfalls ein idealer Ort fürs süße Nichtstun. Strandurlauber können sich auf einem Liegestuhl niederlassen und das bunte Treiben auf dem Meer beobachten. Der Strand von Máncora ist allerdings besonders gefragt und daher auch oftmals überlaufen. Zum Glück findet man aber etwas abseits ein ruhiges Plätzchen. Nicht zu unterschätzen sind auch die Sandstrände Los Pocitas und Vichayito. An beiden Küstenabschnitten südlich von Máncora finden Urlauber Ruhe und Entspannung pur. Gleichwohl lassen sich idyllische Spaziergänge entlang des Pazifiks unternehmen. Zwischen Tumbes und Talara liegt der Strand von Punta Sal, einer der schönsten und längsten Strandabschnitte an der nördlichen Küste Perus. Hier kommen vor allem Badenixen, Sandburgenbauer und Strandläufer auf ihre Kosten.

Ein Paradies für Wassersportler sind die Strände um Tumbes, allen voran der Strand Zorritos. Es heißt, dass die Wellen dort niemals enden würden. Daher zieht es sportliche Jugendliche und Junggeblieben aus der ganzen Welt hierher. Sie stürzen sich mit ihren Surfbrettern ins Meer, heizen mit dem Jet-Ski übers Wasser oder drehen beim Kitesurfen ihre Runden. Auch Taucher finden in Zorritos ein lohnenswertes Ziel, gibt es hier doch eine spannende Unterwasserwelt. Wer gerne einmal wie die Ureinwohner Perus surfen will, sollte an den Strand von Huanchaco reisen. Einst lebten in dieser Region die Kulturen der Moche und Chimú, die mit kleinen Fischerbooten aus Schilf, den sogenannten "Caballitos de Totora", aufs Meer hinausfuhren. Noch heute wird diese Tradition fortgelebt. Für ein paar Sol oder Dollar werden Interessierte auch von den Einheimischen auf eine kleine Tour mitgenommen. Die beste Reisezeit für einen Surftrip nach Huanchaco fällt in die Monate zwischen Juni und September.

Welcher Strand im Süden von Peru ist empfehlenswert?

Obwohl Peru für seine Strände im Norden weltberühmt ist, müssen sich die Strände im Süden Perus nicht verstecken. Die Strände sind stellenweise auch attraktiver und sauberer als die im peruanischen Norden. Dafür ist der Humboldtstrom mit seinem kälterem Wasser verantwortlich, der an der Küste vorbeifließt. An dieser Stelle sollte allerdings erwähnt werden, dass das Meer nur im peruanischen Sommer, also in den Monaten zwischen November und März, angenehme Temperaturen zum Baden mitbringt. Einem wunderschönen Strandurlaub steht dennoch nichts im Wege.

Als idealen Ausgangsort zu den Stränden im Süden von Peru erweist sich die 1000 Kilometer von Lima entfernte Stadt Arequipa. Sicherlich werden Reisende sich nur schwer von der gut erhaltenden Altstadt, die die spanischen Kolonialherren im 16. Jahrhundert begründet hatten, trennen können. Dennoch bieten sich die Strände um Arequipa nach einer ausgiebigen Stadtbesichtigung förmlich an. Einer der wohl schönsten Strände an der südlichen Küste Perus ist der Puerto Inca. In der halbmondförmigen Bucht, die von zerklüfteten Klippen und Felsformationen in allen Größen und Formen umgeben wird, schwappen die Wellen seicht den Sandstrand herauf. Puerto Inca ist daher gut für Familien mit Kindern geeignet.

Der nächste erwähnenswerte Strand für einen Badeurlaub im peruanischen Süden ist Camaná. Gut 170 Kilometer liegt der Strand von Arequipa entfernt, dennoch zählt der weitläufige und feine Sandstrand zu den begehrtesten Badeorten für Strandurlauber. Hierzu gehören auch die Strände bei Mollendo, wohin sich jedoch nur wenige Touristen verirren.

Wo ist der schönste Strand von Peru?

Gewiss hat Peru eine Vielzahl an kilometerlangen, feinsandigen Stränden entlang der pazifischen Küste - einer ist schöner als der andere. Dennoch gilt Máncora als der schönste Strand in Peru. Das hat verschiedene Gründe. Einer davon ist, dass es sich hier um die sonnigste Gegend des Landes handelt, im Sommer bei Temperaturen um die 30 Grad Celsius. Ein anderer ist, dass Máncora über mehrere Kilometer feinsten Sandstrand verfügt, der nur wenige Meter von den seichten Wellen des Meeres entfernt liegt. Die Wassertemperatur mit bis zu 26 Grad Celsius erinnert eher an das Wasser in einer Badewanne, während eine leichte, erfrischende Brise hinwegzieht. Ein weiterer Grund für eine Reise nach Máncora ist, dass die Strände nicht nur für ruhesuchende Urlauber geeignet sind, sondern auch für Windsurfer, Wellenreiter und Kitesurfer.

Was ist so besonders am roten Strand von Peru?

Der "Rote Strand" (Playa Roja) von Peru befindet sich nur wenige Stünden südlich von Lima im 1440 Quadratmeter großen Naturreservat von Paracas. Obwohl die peruanische Küste in dieser Region äußerst farbenfroh ist, sticht der Küstenabschnitt mit dem roten Sandstrand besonders hervor. Seine ungewöhnlich rote Farbe erhält der Strand dadurch, dass die Wellen des Meeres kleinste Fragmente des Eruptivgesteins Granodiorit aus den Felsen herausspülen. Dieses rötliche Gestein wird unter der Wucht des permanenten Wellenschlags zu Sand zermahlen und über den Strand verteilt. Aufgrund seiner tiefroten Farbe entsteht ein starker Kontrast zum gelbbraunen Gestein der Felsen und zum tiefblauen Pazifik. Besucher des Naturreservats von Paracas lieben dieses farbenfrohe Schauspiel, das mit Quads oder Strandbuggys in Augenschein genommen werden kann.

Welche Reisezeit eignet sich für Strand-Urlaub in Peru?

Wer im Anschluss seiner Rundreise durch Peru einen Strandurlaub plant, sollte die Jahreszeit berücksichtigen. So erweisen sich die Monate im peruanischen Sommer, also von Dezember bis Mai, als optimal für einen ausgedehnten Badeurlaub an der Küste von Peru. In dieser Zeit liegen die Temperaturen um die 30 Grad Celsius, nachts sinken sie auf ungefähr 20 Grad Celsius. Niederschlag gibt es kaum bis gar nicht.