Backpacking-Tipp 3 für Peru: Akklimatisieren Sie sich Nach Ihrer Ankunft in Lima sollten Sie nicht direkt nach Puno am Titicacasee weiterreisen. Denn der Titicacasee liegt knapp 4000 Meter über dem Meeresspiegel. Eine solche Höhe ist eine große Belastung für den Körper. Auch fitte Menschen macht die „dünne Luft“ zu schaffen. Planen Sie also etwas Zeit ein, damit sich Ihr Körper an die Höhenunterschiede gewöhnen kann. Beginnen Sie die Reise beispielsweise in Arequipa. Die Vulkanstadt liegt auf 2300 Höhenmetern. Nach zwei Tagen in Arequipa können Sie zu höheren Gebieten wie Cusco oder Puno weiterreisen.