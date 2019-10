Tipp 7 vom Auswärtigen Amt für Reisen in Peru: Macho-Kultur in Peru Trotz der ausgeprägten Macho-Kultur in Peru können allein reisenden Frauen relativ sicher reisen. Dennoch ist es ratsam, dass Frauen auf körperbetonende und aufreizende Kleidung verzichten und nicht zu viel Haut zeigen. Hilfreich sind auch ein selbstbewusstes Auftreten und Sprachkenntnisse des Landes wie "Dejame en paz" ("Lass mich in Frieden."), "No me molestes!" ("Nerv mich nicht!") oder "Vayate!" ("Hau ab!").