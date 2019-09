Tipp 2 zu Myanmar-Visa: Visum bei der Botschaft beantragen

Wer auf Nummer sicher gehen will, kann ein Myanmar Visum im Vorfeld beantragen. Das ist nicht schwer. Es gibt zwei Wege: Das Visum kann persönlich oder auf dem Postweg bei einer Auslandsvertretung in Deutschland oder im Ausland beantragt werden oder online als E-Visum beim „Ministry of Immigration and Population of Myanmar“.