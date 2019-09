In Mandalay, in der zweitgrößten Stadt von Myanmar, befindet sich in der Mahamuni-Pagode die bedeutendste Buddhafigur des Landes. Tausende Buddhisten pilgern jährlich an diesen Ort, um an der Figur ein Streifen Blattgold anzubringen. Das von Pilgern aufgetragene Gold ist mittlerweile mehrere Zentimeter dick.