Tipp 7 des Auswärtigen Amt für Myanmar: Sicherheit beim Reisen

Grundsätzlich ist das Reisen in Myanmar nicht gefährlich, sofern sich die Reisenden an bestimmte Verhaltensregeln halten. Hierzu zählen u.a. nur die für Touristen freigegebenen Gebiete zu bereisen, die Religion nicht zu verunglimpfen und den Einheimischen mit Respekt zu begegnen. Auch auf Kritik an der Politik oder der Regierung des Landes sollten Touristen verzichten.