Tipp 9 zum Flughafen in Myanmar: Pünktlichkeit ist wichtig

Verspätungen und Flugausfälle sind natürlich auch in Myanmar möglich. Was vielleicht etwas ungewöhnlich ist: Es kommt durchaus vor, dass ein Flugzeug vor der geplanten Reisezeit den Flughafen verlässt. Warten Sie deswegen am besten schon vor der angegebenen Boardingzeit am Gate.