Tipp 5 für Kirgistan Reisen: Interessante Orte für Backpacker

Für Backpacker ist Kirgistan (noch) ein Geheimtipp und lässt sich mit dem Rucksack einfach bereisen. So haben Backpacker die Möglichkeit, in Cholpon Ata der nomadischen Olympiade, den World Nomads Games, beizuwohnen, im Issyk Kul See im Tian Shan Gebirge zu schwimmen oder das authentische Leben der Nomaden am Song Kul See kennen zu lernen. Ein Vorteil ist bei einer Rundreise durch Kirgistan, als Backpacker ein paar Brocken Kirgisisch oder Russisch zu sprechen.